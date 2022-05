"Meglio un ritiro che...". Charles Leclerc, la follia che fa scattare la rabbia dei tifosi Ferrari (Di martedì 24 maggio 2022) La frase è di quelle che fanno imbestialire i tifosi. Charles Leclerc dopo il ritiro al Gp di Spagna non ha usato giri di parole. Dopo aver abbandonato la corsa si è sfogato: "Meglio un ritiro così che un secondo posto a Miami". A quanto pare il pilota della Rossa non ha ben compreso che si sta giocando un Mondiale dopo anni e anni di digiuno a Maranello. E in chiave classifica, ad esempio, un secondo posto è Meglio di un ritiro. La Ferrari ha spiegato, con un bollettino piuttosto asettico i motivi del disastro: "Abbiamo riscontrato che turbo ed MGU-H sono danneggiati e non riparabili. Tuttavia, avendo analizzato nei dettagli il guasto e le sue cause, possiamo dire che non è figlio di vizi progettuali o di problemi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) La frase è di quelle che fanno imbestialire idopo ilal Gp di Spagna non ha usato giri di parole. Dopo aver abbandonato la corsa si è sfogato: "uncosì che un secondo posto a Miami". A quanto pare il pilota della Rossa non ha ben compreso che si sta giocando un Mondiale dopo anni e anni di digiuno a Maranello. E in chiave classifica, ad esempio, un secondo posto èdi un. Laha spiegato, con un bollettino piuttosto asettico i motivi del disastro: "Abbiamo riscontrato che turbo ed MGU-H sono danneggiati e non riparabili. Tuttavia, avendo analizzato nei dettagli il guasto e le sue cause, possiamo dire che non è figlio di vizi progettuali o di problemi di ...

