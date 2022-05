Lewandowski-Barça | accordo totale! Cosa manca per chiudere

Advertising

Tomas1374 : #Dembelè quasi fuori... #Lewandowski sale a bordo del #Barça ? - sportli26181512 : Barça o Real? Spunta il retroscena su Lewandowski: Oggi Robert Lewandowski ha solo il Barcellona nella testa e sper… - napolista : L’ex agente di Lewandowski: «Hai voluto il Real Madrid per tutta la vita e ora finisci al Barça? Ok…» Haaland e Mb… - Daniel99886416 : @juvinsight L'unica che forse potrebbe affondarlo è il Barca con stipendio e cartellino ridotti se non dovesse arri… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Lewandowski, l'ultimo bomber in bilico: il Barça ci starebbe provando -

Zazoom Blog

Ho avuto la fortuna di vincere con iltanti titoli e non soffrivamo così (ride, ndr). Qui c'... Poi anchee Salah hanno fatto un grande anno ".Commenta per primo Oggi Robertha solo il Barcellona nella testa e spera che il Bayern Monaco lo liberi per andare in Spagna, ma in passato l'attaccante polacco sognava il Real Madrid. Lo svela il suo ex agente Maik ... Barça o Real Spunta il retroscena su Lewandowski