Le date dell’instore tour di Luigi Strangis | gli incontri farmacopie con i fan

(Di martedì 24 maggio 2022) Il 3 giugno esce, il suo EP d’esordio: ci sarà anche un instoreper. Incontrerà i fan e firmerà le copie del disco in alcuni negozi di musica della penisola. All’interno 7 canzoni, alcune delle quali tra le più apprezzate ad Amici di Maria De Filippi. Inci sono Muro e Tondo ma anche il brano Vivo, che gli ha consentito di avere accesso al talent show. E poi l’ultimo singolo di, Tienimi Stanotte, brano fondamentale nel suo percorso verso la vittoria della ventunesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Un paio di settimane dopo il trionfo nel programma,torna sui social per annunciare novità ai suoi sostenitori: ci sarà un instorepromozionale al ...

micricosmo : Comunque io molto fiera della grafica di tutto ciò che riguarda Luigi, dalla copertina dell’album al manifesto con… - stanz4singola : se malinconico fa uscire le date dell’instore quando sono a Sabaudia urlo - giulionaaaaa : ALEX ESCI LE DATE DELL’INSTORE GRZ - porcsdue : @LaRicciaaaa ha messo le date dell’ instore - iolsmoon : Date dell’Instore tour del ragazzino?? -

... Luca D'Alessio aka LDA, registra il tutto esaurito alletour promozionale del primo album - che lo vede accolto da folle di fan, in giro per il Belpaese. Particolarmente infuocate ......delle, il figlio di Gigi D'Alessio si impone come la nuova stella del pop made in Italia, raggiungendo il terzo podio nella classifica album e compilation di FIMI (Federazione'... Amici 21: LDA, date e tappe dell'instore-tour del primo album/ 'L'ho sempre sognato!“