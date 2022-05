La RUSTICA con melanzane | formaggio e salsiccia | una goduria

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 24 maggio 2022) Ladicon: una. Il piatto che ti proponiam oggi si può preparare con ingredienti che è molto facile trovare, come, e che garantiscono quasi sempre un risultato spettacolare in termini di gusto e sfiziosità. Questa quiche disi può servire in tavola sia come antipasto che come secondo. La ricetta prevede l’uso dell’Asiago, ma ovviamente potete adoperare ilche più vi piace. Ladicon: unaMa eccoci finalmente alla ricetta. Gli ingredienti La quiche di: gli ...