(Di martedì 24 maggio 2022) “Quello che ho visto ieri non è, è una forma disu una persona che non solo è stata prosciolta da qualsiasi imputazione che ha avuto nel corso degli anni, dopo essersi fatto 17 anni di latitanza e 2 di galera; ma che oggi non c’è più e che non è in grado di difendersi. Si permettono di inserirlo in uno scenario incredibile: dopo quanti anni scoprono cheera a Capaci, che addirittura ha dettato la strategiastragi? E’ una follia, non c’è altra spiegazione“. Caroladi Stefano, fondatore di Avanguardia Nazionalea Roma il 12 settembre 2019, commenta con molta durezza con l’Adnkronos quanto emerso dalla puntata di Report. ...

Advertising

sbonaccini : trent’anni fa l’Italia viveva una delle pagine più buie della sua storia recente: la strage di Capaci, ad opera di… - Rvaticanaitalia : Domani #25maggio dalle 11.05 parliamo delle catechesi del #Papa sulla #vecchiaia lette attraverso l'esperienza di P… - J0k3r_Unlimited : RT @SecolodItalia1: La moglie di Delle Chiaie annuncia querela: “Sciacallaggio su un morto, ‘Report’ non è giornalismo” - Armandosan79 : RT @Rvaticanaitalia: Domani #25maggio dalle 11.05 parliamo delle catechesi del #Papa sulla #vecchiaia lette attraverso l'esperienza di Pino… - SecolodItalia1 : La moglie di Delle Chiaie annuncia querela: “Sciacallaggio su un morto, ‘Report’ non è giornalismo”… -

Yahoo Finanza

L'anno orribile di Marco Zennaro si è concluso felicemente due mesi fa con il ritorno a casa, dove ad attenderlo c'erano laCarlotta, i loro tre bambini e l'abbraccio di una Venezia che l'ha ...... si va alla volta dei villaggi risalenti alla antica civiltà nuragica, dei borghi artigiani e... Nel vicolo, infatti, si affaccia spesso il signor Pantaleo che con Paola, sua, vive in una ... Moglie Delle Chiaie: "Report su Falcone Non è giornalismo" Napoli, aggredisce la moglie: arrestato 34enne a Ponticelli con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia ...Lamezia Terme – Ergastolo per Marco Gallo e 15 anni per la moglie Federica Guerrise. E’ stata confermata anche in Appello la sentenza di primo grado – emessa il 18 Novembre 2020 - per l’omicidio del f ...