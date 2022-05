“Ho detto basta e mi sono licenziata”: la sua decisione è stata ‘sofferta’, ha lasciato il TG1 (Di martedì 24 maggio 2022) ; i motivi della sua scelta. “Non volevo più essere schiave del lavoro, ho detto basta e mi sono licenziata. In fondo che te ne fai dei soldi se non ha tempo per spenderli e sei sempre stressata”. Queste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 24 maggio 2022) ; i motivi della sua scelta. “Non volevo più essere schiave del lavoro, hoe mi. In fondo che te ne fai dei soldi se non ha tempo per spenderli e sei sempre stressata”. Queste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

gianny0162 : RT @bravalfio: Alla faccia... che pensata! Da domani, tutti a reclamare 20'000 euri al mese. Se il vostro capo obbietta, basta dire: 'Me l'… - ValePugliese87 : @arcobalena7 Nuuuuu!!!basta però che è tutto ok e che stai bene!!!non deve essere un periodo facile per te come ci… - pepppe772 : #nessunotocchilarussia #siamotuttirussi Perché a una certa tocca anche dire BASTA a questa follia discriminatoria… - satelliithar : io vi giuro su dio che se fanno il film di fabbricante di lacrime mi lancio dal balcone non è normale che quel cazz… - gianluigidellac : @Tg3web Solite, esagerate manifestazioni dei tifosi, come fosse coppa dei campioni. Su striscioni e buuu in campo,… -

Lo scrittore. Roy Jacobsen: I miei 'Malavoglia' norvegesi Basta leggere l'asciuttezza tagliente di queste righe: "Andarono a casa e, dalla nuova finestra ... In una circostanza ha detto che alle Lofoten si legge un solo libro: la Bibbia. Qual è la spiritualità ... Il viaggio di Vincenza per ResQ: pedala su terra per salvare vite in mare ... che il mondo che ci separa dall'altro a volte è solo un pianerottolo e la meta è un giro largo quanto basta per tendere la mano. Vincenza è matta, l'ho già detto, ma è quella follia bella e sana che ... Agenzia ANSA leggere l'asciuttezza tagliente di queste righe: "Andarono a casa e, dalla nuova finestra ... In una circostanza hache alle Lofoten si legge un solo libro: la Bibbia. Qual è la spiritualità ...... che il mondo che ci separa dall'altro a volte è solo un pianerottolo e la meta è un giro largo quantoper tendere la mano. Vincenza è matta, l'ho già, ma è quella follia bella e sana che ... Zelensky striglia Davos 'Basta affari con la Russia'