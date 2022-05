Guida sarà l’arbitro di Monza-Pisa, finale d’andata playoff Serie B (Di martedì 24 maggio 2022) : ecco l’inter squadra arbitrale Marco Guida è stato scelto per dirigere la finale d’andata dei playoff di Serie B 2021/22 tra Monza e Pisa, in programma in casa dei brianzoli il prossimo 26 maggio alle 20.30. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è stato designato con Peretti e Tolfo come assistenti, mentre al Var ci sarà Irrati con Giallatini Avar. Il quarto uomo invece sarà Prontera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) : ecco l’inter squadra arbitrale Marcoè stato scelto per dirigere ladeidiB 2021/22 tra, in programma in casa dei brianzoli il prossimo 26 maggio alle 20.30. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è stato designato con Peretti e Tolfo come assistenti, mentre al Var ciIrrati con Giallatini Avar. Il quarto uomo inveceProntera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Serie B: Guida arbitrerà la finale d'andata dei playoff, Irrati e Giallatini al Var Marco Guida dirigerà la finale d'andata dei playoff di Serie B 2021/22 tra Monza e Pisa , in programma in ... mentre al Var ci sarà Irrati con Giallatini Avar. Il quarto uomo invece sarà Prontera . TUTTO mercato WEB ... Marcodirigerà la finale d'andata dei playoff di Serie B 2021/22 tra Monza e Pisa , in programma in ... mentre al Var ciIrrati con Giallatini Avar. Il quarto uomo inveceProntera . Finale play off di Serie B, sarà Guida l'arbitro di Monza-Pisa. Irrati e Giallatini al VAR