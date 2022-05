Firenze | torna la banda dei cappelli di paglia | arrestate due trentenni in piazza Duomo

(Di martedì 24 maggio 2022) Si sono intrufolate in una comitiva di turisti e hanno approfittato di un attimo di distrazione per sfilare il borsello. In ...

ssil_mon : mi sento che a firenze sgraviamo e qualcuno torna morto STOP - Ioamofi : Torna #Nextfest di Wired: sabato 28 maggio a Firenze si radunano cantanti, attori, attivisti, ricercatori e giornal… - LIDAMUGNAI : RT @toscananotizie: #Mafia Strage dei Georgofili, la #Toscana torna a ricordare: in cerca di risposte. Sono passati ventinove anni dall'att… - sportli26181512 : Fiorentina, Kouame torna a Firenze: 'Sarei rimasto all'Anderlecht ma...': Nelle ultime ore è tornato a parlare Chri… - toscananotizie : #Mafia Strage dei Georgofili, la #Toscana torna a ricordare: in cerca di risposte. Sono passati ventinove anni dall… -

Si sono intrufolate in una comitiva di turisti e hanno approfittato di un attimo di distrazione per sfilare il borsello. In ...IL SALTO - Il presidente ha cominciato tracciando un bilancio di suoi primi tre anni a: 'Il primo anno della mia gestione siamo passati dal sedicesimo al decimo posto. Per quanto riguarda il ... Fiorentina, Kouame torna a Firenze: 'Sarei rimasto all'Anderlecht ma...' Nelle stesse ore è stata assalita una donna di 21 anni mentre tornava a casa: un uomo le ha strappato l'Iphone di mano ed è scappato ...Firenze, 24 maggio 2022 Torna, dal 17 al 21 giugno, “Arcobaleno Estate”. L’appuntamento di inizio stagione promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano Qn-La Nazione e Confcommer ...