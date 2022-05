Depp vs Heard: la testimone Kate Moss sarà decisiva? (Di martedì 24 maggio 2022) Colpo di scena nel processo che vede contrapposti gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard. La modella (ex dell'attore) chiamata a testimoniare Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Colpo di scena nel processo che vede contrapposti gli ex coniugi Johnnye Amber. La modella (ex dell'attore) chiamata a testimoniare

Advertising

3cinematographe : Secondo uno psichiatra coinvolto nel processo fra #JohnnyDepp ed #AmberHeard, l'attore mostrerebbe i segni di una p… - nove : L'avvocato di Johnny Depp spiega il modo in cui sarebbero state presentate le prove in tribunale. Johnny Depp con… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Johnny Depp – Amber Heard, parla Courtney Love: “Lui mi ha fatto la rianimazione polmonare quando sono andata in overdose… - fanpage : Nuovi elementi nel processo #DeppvHeard sembrano penalizzare la posizione dell’attore, smentito sia sulla presunta… - zazoomblog : Johnny Depp – Amber Heard parla Courtney Love: “Lui mi ha fatto la rianimazione polmonare quando sono andata in ove… -