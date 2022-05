Charlotte Casiraghi in piscina con il costume intero semplice ma sensualissimo

(Di martedì 24 maggio 2022) Avete presente quell’eleganza fintamente discreta tipica delle donne d’oltralpe? Quell’approccio casual-chic da “mi sono messa la prima cosa che ho trovato nell’armadio” quando invece ogni outfit è studiatissimo? Ecco,ne è la personificazione. In questi giorni la figlia di Carolina di Monaco ci ha dato ancora una volta una grande prova di stile. Sul red carpet con Dimitri Complicità a Cannes 75ha classe da vendere. La monegasca è considerata una delle donne più fini al mondo, e con ragione. Settimana scorsa è stata tra le protagoniste indiscusse del Festival di Cannes. Sul red carpet insieme al marito, il produttore cinematrografico Dimitri Rassam, la royal del Principato ha incantato per la sua grazia. Fasciata in un abito blu haute couture di Chanel, la ...

Il Festival di Cannes non raggiunge il giusto glamour finché non arrivache anche nel 2022 non tradisce le ...L attuale edizione del Festival ci ha regalato una nuova (rarissima) apparizione pubblica diassieme al marito Dimitri Rassam . La reale e il produttore cinematografico hanno ...Charlotte Casiraghi infiamma il Festival di Cannes assieme Dimitri Rassam: prima l'abito aderente come Kate Middleton e poi il costume nero.