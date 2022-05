Bruce Springsteen: il boss torna on the road (Di martedì 24 maggio 2022) Il 2023 sarà l’anno di Bruce Springsteen e della E Street Band. Il boss si esibirà in tutto il mondo e approderà in Italia per tre imperdibili date. Bruce Springsteen: quando si esibirà in Italia? Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date – ancora da svelare – nei palazzetti americani. Il 28 aprile inizierà invece un tour europeo che partirà da Barcellona e tornerà negli USA a partire dal mese di agosto. Dice Springsteen: “Dopo sei anni sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!”. Il boss and The E Street Band ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 24 maggio 2022) Il 2023 sarà l’anno die della E Street Band. Ilsi esibirà in tutto il mondo e approderà in Italia per tre imperdibili date.: quando si esibirà in Italia? Il 2023 vedrà il ritorno on thediand The E Street Band, con una serie di date – ancora da svelare – nei palazzetti americani. Il 28 aprile inizierà invece un tour europeo che partirà da Barcellona e tornerà negli USA a partire dal mese di agosto. Dice: “Dopo sei anni sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!”. Iland The E Street Band ...

