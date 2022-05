Advertising

ilgazzettino.it

... che non stava procedendo in emergenza, ma si trovava in A4 per un trasporto , è finito contro un camion: sarebbe rimasta ferita la donna che accompagnava il paziente in. I pompieri subito ...... Sciopero degli autobus a Udine: il trasporto locale si fermerà per quattro ore Successo per le dimore storiche aperte: la rivincita dei piccoli borghi del Fvg Tamponamento in A4,... Ambulanza finisce contro un camion in autostrada: due feriti estratti dalle lamiere Foto LATISANA - Incidente nella prima mattinata di martedì 24 maggio in autostrada, nel tratto tra Latisana e Porpetto, in direzione Trieste fra un camion e un'ambulanza che proveniva ...LATISANA - Incidente nella prima mattinata di martedì 24 maggio in autostrada, nel tratto tra Latisana e Porpetto, in direzione Trieste fra un camion e un'ambulanza. L’incidente ...