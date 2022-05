Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, 85 casi in Ue: sintomi lievi, come si trasmette (Di lunedì 23 maggio 2022) Vaiolo delle scimmie, “tra il 15 e il 23 maggio, sono stati segnalati in totale 85 casi nell’Ue in 8 Stati membri (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia)“. Lo riporta l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in una valutazione rapida del rischio ‘monkeypox’ pubblicata oggi. “La maggior parte dei casi attuali”, spiega Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc, “si è presentata con sintomi lievi e per la popolazione più ampia la probabilità di diffusione è molto bassa. Tuttavia, la probabilità di un’ulteriore diffusione del virus attraverso uno stretto contatto, ad esempio durante le attività sessuali tra persone con più partner sessuali, è considerata alta”. I casi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022), “tra il 15 e il 23 maggio, sono stati segnalati in totale 85nell’Ue in 8 Stati membri (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia)“. Lo riporta l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie, in una valutazione rapida del rischio ‘monkeypox’ pubblicata oggi. “La maggior parte deiattuali”, spiega Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc, “si è presentata cone per la popolazione più ampia la probabilità di diffusione è molto bassa. Tuttavia, la probabilità di un’ulteriore diffusione del virus attraverso uno stretto contatto, ad esempio durante le attività sessuali tra persone con più partner sessuali, è considerata alta”. Idi ...

