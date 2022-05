Salvini chiama tutti a raccolta per i referendum sulla giustizia: serve il massimo sostegno (Di lunedì 23 maggio 2022) Un appello a scendere in campo in prima persona in vista del doppio appuntamento elettorale del 12 giugno. Matteo Salvini ha riunito il consiglio federale della Lega per chiedere massimo impegno ai dirigenti del partito e fare il punto organizzativo sulla campagna a sostegno dei cinque quesiti referendari sulla giustizia e per il primo turno delle Comunali. In vista di quest'ultimo appuntamento, il segretario leghista, che finora ha mantenuto un profilo basso, sarà impegnato, a partire da oggi, in un tour impegnativo in puro stile ‘Salviniano', con tre-quattro tappe al giorno, in moltissime città. Per quanto riguarda la giustizia, Salvini ha chiesto al partito una «mobilitazione generale». «Ad oggi si ipotizzano fra i 15 e i 20 milioni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Un appello a scendere in campo in prima persona in vista del doppio appuntamento elettorale del 12 giugno. Matteoha riunito il consiglio federale della Lega per chiedereimpegno ai dirigenti del partito e fare il punto organizzativocampagna adei cinque quesiti referendarie per il primo turno delle Comunali. In vista di quest'ultimo appuntamento, il segretario leghista, che finora ha mantenuto un profilo basso, sarà impegnato, a partire da oggi, in un tour impegnativo in puro stile ‘ano', con tre-quattro tappe al giorno, in moltissime città. Per quanto riguarda laha chiesto al partito una «mobilitazione generale». «Ad oggi si ipotizzano fra i 15 e i 20 milioni ...

