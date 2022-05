**Referendum: appello per 3 Sì, Ceccanti e Morando tra firmatari** (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "In questi mesi il Parlamento sta facendo un lavoro positivo in materia di giustizia. Una partecipazione consapevole dei cittadini nel referendum, raggiungendo il quorum o avvicinandosi ad esso, può aiutare questo percorso. In particolare la riforma in itinere interviene con un indirizzo giusto su tre aspetti che si sovrappongono ai quesiti referendari". Si legge in un appello per 3 Sì ai 5 quesiti referendari firmato, tra gli altri, da Marco Bentivogli, Stefano Ceccanti, Enrico Morando, Claudio Petruccioli, Michele Salvati, Giorgio Tonini, Claudia Mancina, Magda Negri. "Quello che riteniamo più importante come posizionamento politico-culturale -si spiega- è il quesito che porta alla drastica riduzione della possibilità di passare dal ruolo di giudice a quello di accusatore, da quattro ad uno solo. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "In questi mesi il Parlamento sta facendo un lavoro positivo in materia di giustizia. Una partecipazione consapevole dei cittadini nel referendum, raggiungendo il quorum o avvicinandosi ad esso, può aiutare questo percorso. In particolare la riforma in itinere interviene con un indirizzo giusto su tre aspetti che si sovrappongono ai quesiti referendari". Si legge in unper 3 Sì ai 5 quesiti referendari firmato, tra gli altri, da Marco Bentivogli, Stefano, Enrico, Claudio Petruccioli, Michele Salvati, Giorgio Tonini, Claudia Mancina, Magda Negri. "Quello che riteniamo più importante come posizionamento politico-culturale -si spiega- è il quesito che porta alla drastica riduzione della possibilità di passare dal ruolo di giudice a quello di accusatore, da quattro ad uno solo. Il ...

