Omicron 5, a rischio guariti e vaccinati. In arrivo la sesta ondata? I sintomi (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si arresta la pandemia dovuta al Covid-19. Dal 12 maggio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha incrementato la sorveglianza delle nuove sottovarianti Omicron: Omicron 4 e Omicron 5. L’agenzia dell’Unione europea, infatti, ha invitato gli stati membri a non sottovalutare nessun campanello d’allarme. Omicron 4 e 5: a rischio sesta ondata? Gli esperti temono che i nuovi ceppi, più virali e pericolosi, possano essere causa di un vertiginoso aumento dei contagi e di conseguenza portare a una sesta ondata. “Le nuove varianti – spiega l’Ecdc incutono timore e saranno presto dominanti. Nelle settimane e nei mesi a venire potrebbero delinearsi i contorni di una sesta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Non si arresta la pandemia dovuta al Covid-19. Dal 12 maggio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha incrementato la sorveglianza delle nuove sottovarianti4 e5. L’agenzia dell’Unione europea, infatti, ha invitato gli stati membri a non sottovalutare nessun campanello d’allarme.4 e 5: a? Gli esperti temono che i nuovi ceppi, più virali e pericolosi, possano essere causa di un vertiginoso aumento dei contagi e di conseguenza portare a una. “Le nuove varianti – spiega l’Ecdc incutono timore e saranno presto dominanti. Nelle settimane e nei mesi a venire potrebbero delinearsi i contorni di una...

Advertising

CorriereCitta : Omicron 5, a rischio guariti e vaccinati. In arrivo la sesta ondata? I sintomi - salutedomani : Covid, con variante Omicron rischio reinfezione maggiore in under 50 e donne - moneypuntoit : ?? Omicron 5, colpisce guariti da poco tempo e vaccinati. «Ecco i sintomi. Rischio sesta ondata» ?? - MarilenaFalcon4 : Quando sembrava tutto perduto noi avevamo vaccinato con tutti i vaccini disponibili all’epoca tutte le categorie a… - EmMicucci : #Covid #Scuola #Ciccozzi: 'Impropria corsa a togliere #mascherine a scuola' 'Mancano solo 15 giorni di scuola. I ra… -