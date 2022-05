Milan, il 19° Scudetto è tuo! Una stagione di meme sui social | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan ha vinto con pieno merito il 19° Scudetto della sua storia. Ecco i cinque momenti della stagione rossonera più commentati sui social nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV'. I meme più divertenti sui rossoneri di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha vinto con pieno merito il 19°della sua storia. Ecco i cinque momenti dellarossonera più commentati suineldella redazione di 'GazzettaTV'. Ipiù divertenti sui rossoneri di Stefano Pioli

christianrocca : Congratulazioni al Milan che con 19 scudetti supera l’Inter a 18. - meb : Che meraviglia tornare a vincere lo scudetto col #Milan. Grazie al mister Stefano Pioli, una roccia. Grazie ai gioc… - DAZN_IT : Lottato, sofferto, meritato Il duello più bello degli ultimi anni ha un vincitore ???? IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA… - Dr_KAZA_ : RT @CosminContra2: Congratulazioni per il 19 campionato de la istoria. FORZA MILAN!!!!!!!! - MrsFrancescaR : RT @LiveSpinoza: Scudetto numero 19 per il Milan, il primo senza Berlusconi. Che come è risaputo oltre i diciotto non gradisce. [@BarabbaMa… -

Dopo un torneo emozionante il Milan è campione d'Italia - Milano Post Il Milan ha vinto il suo 19 scudetto al termine di un campionato pieno di sorprese e sorpassi. Partito con la Juventus come favorita da tutta la stampa il nostro campionato è stato in realtà guidato dal ... Pioli, il normalizzatore che ha conquistato tutti con la forza delle idee Pioli arriva al Milan all'ottava giornata del '19 - 20 con l'immagine del normalizzatore, dopo l'esperimento innovativo ma fallito di Marco Giampaolo: il nuovo Milan di Gazidis, Boban e Maldini aveva ... ilgazzettino.it Ilha vinto il suoscudetto al termine di un campionato pieno di sorprese e sorpassi. Partito con la Juventus come favorita da tutta la stampa il nostro campionato è stato in realtà guidato dal ...Pioli arriva alall'ottava giornata del '- 20 con l'immagine del normalizzatore, dopo l'esperimento innovativo ma fallito di Marco Giampaolo: il nuovodi Gazidis, Boban e Maldini aveva ... Milan campione d'Italia, vince il 19° scudetto (come l'Inter)