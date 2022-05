Milan, Galliani: “I rossoneri hanno vinto lo scudetto con dei grandi valori” (Di lunedì 23 maggio 2022) Milan, Galliani- Gianluca Galliani, figlio dell’ex dirigente rossonero Adriano Galliani ha paròato dello scudetto del Milan a TMW Radio. LE SUE PAROLE “Il Milan ha vinto lo scudetto rompendo gli schemi. È stato superato il modo di lavorare tipico del nostro Paese. Puntare sui giocatori giovani è stato fondamentale”. La continuità di questo Milan è stato Paolo Maldini? “Paolo è stato una garanzia. Anche Baresi nell’organigramma societario ha inciso positivamente. I complimenti vanno fatti anche alla società che ha saputo scegliere gli uomini giusti”. Chi è stato in campo l’uomo in più di questo Milan? “Indubbiamente Leao. Anche oggi ha fatto una partita incredibile. Con la sua esplosione ha dato una ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 23 maggio 2022)- Gianluca, figlio dell’ex dirigente rossonero Adrianoha paròato dellodela TMW Radio. LE SUE PAROLE “Ilhalorompendo gli schemi. È stato superato il modo di lavorare tipico del nostro Paese. Puntare sui giocatori giovani è stato fondamentale”. La continuità di questoè stato Paolo Maldini? “Paolo è stato una garanzia. Anche Baresi nell’organigramma societario ha inciso positivamente. I complimenti vanno fatti anche alla società che ha saputo scegliere gli uomini giusti”. Chi è stato in campo l’uomo in più di questo? “Indubbiamente Leao. Anche oggi ha fatto una partita incredibile. Con la sua esplosione ha dato una ...

