Hamsik dice addio alla Nazionale: “Non è stato facile” (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarek Hamsik, ex calciatore del Napoli, dice addio alla Nazionale Slovacca . Con un lungo post su i social il centrocampista ha annunciato la sua decisione. Di seguito il messaggio di Hamsik: “Non è stato facile, l’ho pensato a lungo, ma dopo quindici anni ho deciso di chiudere una parte importante e meravigliosa della mia carriera calcistica. Ho concluso la mia carriera calcistica con la Nazionale. È stato un lungo e bellissimo viaggio di cui sono molto orgoglioso. Sono commosso di aver potuto assistere a tutti i più grandi successi della Nazionale slovacca. Ho fatto parte di una squadra che ha partecipato al Campionato del Mondo in Sudafrica nel 2010 e si è qualificata per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarek, ex calciatore del Napoli,Slovacca . Con un lungo post su i social il centrocampista ha annunciato la sua decisione. Di seguito il messaggio di: “Non è, l’ho pensato a lungo, ma dopo quindici anni ho deciso di chiudere una parte importante e meravigliosa della mia carriera calcistica. Ho concluso la mia carriera calcistica con la. Èun lungo e bellissimo viaggio di cui sono molto orgoglioso. Sono commosso di aver potuto assistere a tutti i più grandi successi dellaslovacca. Ho fatto parte di una squadra che ha partecipato al Campionato del Mondo in Sudafrica nel 2010 e si è qualificata per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Hamsik dice addio alla #Nazionale: 'Non è stato facile' ** - AngeloR_98 : @bruttapas @Calciomercatin1 Gli si imputa di essere esploso tardi (c'è chi dice che non sia ancora esploso, ma sorv… - Mastiffs16 : @armcopp Dice o Pappone vicino al Campione puoi rinnovare quando vuoi però a 3euro al mese x massimo 1anno alla vol… - CabaLauri : Ma nessuno dice che quel paguro di @ADeLaurentiis ha fatto andar via Hamsik, capitano vero per 10 anni, senza un tr… - ElhaffafJaafar : Inoltre prendiamo noi prima incoraggiamo il club e non i giocatori Il più importante è stato Hamsik come un leader… -