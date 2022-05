Dybala Inter, gradimento reciproco: per tornare allo scudetto (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le ultime sul futuro del 10 bianconero La vittoria dello scudetto da parte del Milan non è andata giù all’altra sponda del tifo milanese. L’Inter, capolista per larghi tratti della stagione, si è vista sfuggire il secondo titolo consecutivo da sotto il naso e, per questo, punta a rinforzarsi sul mercato in cerca di riscatto. Tra gli obiettivi di Marotta c’è, inutile nasconderlo, anche Paulo Dybala, pronto ad iniziare una nuova avventura dopo i 7 anni in quel di Torino. Il gradimento è reciproco, e anche questo si sa, e nei prossimi giorni i nerazzurri cercheranno di chiudere. La Joya viene vista come il colpo perfetto per tornare a lottare per il primo posto dalla prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le ultime sul futuro del 10 bianconero La vittoria delloda parte del Milan non è andata giù all’altra sponda del tifo milanese. L’, capolista per larghi tratti della stagione, si è vista sfuggire il secondo titolo consecutivo da sotto il naso e, per questo, punta a rinforzarsi sul mercato in cerca di riscatto. Tra gli obiettivi di Marotta c’è, inutile nasconderlo, anche Paulo, pronto ad iniziare una nuova avventura dopo i 7 anni in quel di Torino. Il, e anche questo si sa, e nei prossimi giorni i nerazzurri cercheranno di chiudere. La Joya viene vista come il colpo perfetto pera lottare per il primo posto dalla prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

