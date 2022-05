Djokovic, esordio in scioltezza: lascia solo 4 giochi a Nishioka (Di lunedì 23 maggio 2022) La risposta di Novak Djokovic a Rafael Nadal non si è fatta attendere più di tanto. A poche ore dal triplice 6 - 2 che il maiorchino ha inflitto a Jordan Thompson, è arrivata l'altrettanto netta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) La risposta di Novaka Rafael Nadal non si è fatta attendere più di tanto. A poche ore dal triplice 6 - 2 che il maiorchino ha inflitto a Jordan Thompson, è arrivata l'altrettanto netta ...

Advertising

Eurosport_IT : Il numero uno del mondo non stacca all'esordio ?? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #Djokovic - Eurosport_IT : ESORDIO PERFETTO PER NOLE ???? Il numero 1 del mondo lascia quattro game a Nishioka e vola a vele spiegate verso il… - sportli26181512 : Roland Garros, i risultati di oggi: Nadal al 2° turno: Rafa Nadal al 2° turno del Roland Garros senza soffrire: bat… - ZON_Tweet : Esordio per #Djokovic e #Nadal al #RolandGarros : il programma completo e l'ordine di gioco di lunedì 23 maggio ????… - NandoArm8 : Esordio per #Djokovic e #Nadal al #RolandGarros 2022: ci sono anche #Giannessi, #Paolini, #Agamenone e #Trevisan.… -