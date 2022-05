Bayern Monaco, futuro di Lewandowski in bilico: le parole dell’agente! (Di lunedì 23 maggio 2022) Estate di calciomercato che è già partita con tantissimi colpi di scena e acquisti importantissimi. Haaland al City ha aperto le danze e soprattutto il giro dei bomber d’Europa. Mbappe‘ avrebbe dovuto proseguire questo circolo di attaccanti ma la mega offerta di Al-Khelaifi al giocatore ha cambiato le carte in tavola. Bayern Munich Lewandowski mercatoOra, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, c’è la grana Lewandowski per il Bayern Monaco. Queste le parole dell’agente Zahavi sulla situazione del suo assistito: ” futuro di Robert? Qualche mese fa ho chiesto alla dirigenza del Bayern se ci fosse stata la possibilità di rinnovarglinil contratto. Da loro non ho avuto nessuna risposta, né si né no. Speriamo che cambino in fretta idea.” Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Estate di calciomercato che è già partita con tantissimi colpi di scena e acquisti importantissimi. Haaland al City ha aperto le danze e soprattutto il giro dei bomber d’Europa. Mbappe‘ avrebbe dovuto proseguire questo circolo di attaccanti ma la mega offerta di Al-Khelaifi al giocatore ha cambiato le carte in tavola.MunichmercatoOra, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, c’è la granaper il. Queste ledell’agente Zahavi sulla situazione del suo assistito: ”di Robert? Qualche mese fa ho chiesto alla dirigenza delse ci fosse stata la possibilità di rinnovarglinil contratto. Da loro non ho avuto nessuna risposta, né si né no. Speriamo che cambino in fretta idea.”

