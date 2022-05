VIDEO – L’entrata di Josip Ilicic ripresa dalla Curva Pisani (Di domenica 22 maggio 2022) Brividi. Basta questo per sintetizzare il ritorno di Josip Ilicic al Gewiss Stadium dopo mesi di assenza dovuta alla depressione. Ecco L’entrata del numero 72 dell’Atalanta ripresa dagli spalti. View this post on Instagram A post shared by Filippo Davide Di Santo (@filidavi.disax) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dopo 5 anni di Atalanta quale sarà il futuro (non in nerazzurro) di Pierluigi Gollini? Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. Atalanta, puoi fare una grande stagione” Le sensazioni (piene d’emozioni) dei tifosi nerazzurri pre Atalanta-Manchester United Cagliari-Atalanta probabili formazioni: Muriel titolare ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 22 maggio 2022) Brividi. Basta questo per sintetizzare il ritorno dial Gewiss Stadium dopo mesi di assenza dovuta alla depressione. Eccodel numero 72 dell’Atalantadagli spalti. View this post on Instagram A post shared by Filippo Davide Di Santo (@filidavi.disax) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dopo 5 anni di Atalanta quale sarà il futuro (non in nerazzurro) di Pierluigi Gollini? Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. Atalanta, puoi fare una grande stagione” Le sensazioni (piene d’emozioni) dei tifosi nerazzurri pre Atalanta-Manchester United Cagliari-Atalanta probabili formazioni: Muriel titolare ...

