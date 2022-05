(Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Un ragazzo di 19 anni di Barzanò e undi 54 di Missaglia che lo ha investito sononella notte scorsa a Cassago Brianza, in provincia di Lecco, in un incidente stradale singolare in cui un'altra persona è rimasta ferita. Il diciannovenne era seduto su un muretto in via Nazario Sauro insieme a un amico di 21 anni, quando, lungo la strada, che è la principale del paese, il cinquantaquattrenne è arrivato in sella alla sua moto, una Harley Davidson. Il centauro, come riferisce il quotidiano Il Giorno, nell'affrontare un dosso, ha però perso illlo della moto che lo ha disarcionato, mentre il mezzo a due ruote è finito con tutto il suo pesoi due giovani. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con cinque mezzi di soccorso e una eliambulanza da Como. Il ragazzo è stato trasferito ...

Advertising

Agenzia_Italia : Un motociclista si è schiantato contro un gruppo di persone. Due morti - sulsitodisimone : Un motociclista si è schiantato contro un gruppo di persone. Due morti - MauroLoBascio : Due chilometri e polizia che ferma il traffico. Strada chiusa per un grave incidente. Un motociclista si è schianta… -

AGI - Un ragazzo di 19 anni di Barzanò e undi 54 di Missaglia che lo ha investito sono morti nella notte scorsa a Cassago Brianza, in provincia di Lecco, in un incidente stradale singolare in cui un'altra persona è rimasta ferita. ...Salerno . E' ricoverato in rianimazione all'ospedale Ruggi D'Aragona ildi Pagani che si ècon la sua moto in via Benedetto Croce, per cause ancora non chiare, finendo contro un'auto in sosta. Violentissimo l'impatto che ha spaventato i residenti ...L'incidente nella notte a Lecco. Le vittime sono un ragazzo di 19 anni e il 54enne che guidava la moto. Un altro ragazzo è rimasto ferito ...Pesantissimo il bilancio di quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Cassago Brianza, in provincia di Lecco. Un uomo ha perso il controllo della sua Harley travolgendo in pieno due ragazzi che si ...