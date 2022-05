Ultime Notizie – Scudetto Milan, il percorso del bus scoperto (Di domenica 22 maggio 2022) Il Milan campione d’Italia celebrerà il 19esimo Scudetto con una lunga festa in programma lunedì 23 maggio e con la parata sul bus scoperto per le vie del centro di Milano. A partire dalle ore 18 è previsto un saluto della squadraai propri tifosi nella sede di Casa Milan. Dopo il saluto ai tifosi, la squadra partirà con un bus per una parata celebrativa per la città di Milano che terminerà in Piazza Duomo. Il tour della squadra rossonera passerà per Piazza Gino Valle – Viale Traiano – Viale Scarampo – Viale Serra – Viale Certosa – Piazza Firenze – Corso Sempione – Via Canova – Viale Milton – Via Moliere – Viale Alemagna – Via Paleocapa – Piazzale Cadorna – Foro Buonaparte – Via Cusani – Via Broletto – Piazza Cordusio – Via Orefici – Piazza del Duomo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilcampione d’Italia celebrerà il 19esimocon una lunga festa in programma lunedì 23 maggio e con la parata sul busper le vie del centro dio. A partire dalle ore 18 è previsto un saluto della squadraai propri tifosi nella sede di Casa. Dopo il saluto ai tifosi, la squadra partirà con un bus per una parata celebrativa per la città dio che terminerà in Piazza Duomo. Il tour della squadra rossonera passerà per Piazza Gino Valle – Viale Traiano – Viale Scarampo – Viale Serra – Viale Certosa – Piazza Firenze – Corso Sempione – Via Canova – Viale Milton – Via Moliere – Viale Alemagna – Via Paleocapa – Piazzale Cadorna – Foro Buonaparte – Via Cusani – Via Broletto – Piazza Cordusio – Via Orefici – Piazza del Duomo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - vinabu : @FabrizioRomano Come tuo fan messicano, spero che tu dia le ultime notizie della squadra che comprerà il crack di @Johanvasquez23 - TuttoSuMilano : STRAGE DI CAPACI, DOMANI IL COMUNE DI MILANO PRESENTE ALLE CELEBRAZIONI NAZIONALI A PALERMO -… - RedazioneDedalo : Messina - Assemblea M5S per progettare il futuro di Torre Faro - MegaleHellas : Dopo i Cinesi anche gli Arabi sono interessati al progetto Eurispes per il porto di Palermo -