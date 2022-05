Tribunale di Taranto: si bloccano i collegamenti internet. Troppi pc per la struttura inadeguata Situazione paradossale (Di domenica 22 maggio 2022) Stando a verifiche empiriche, con sette nuovi addetti (e relativi computer) all’ufficio del processo penale la rete telematica nel Tribunale di Taranto va in tilt. Di nuovi addetti a quell’ufficio ce ne sono settanta. Così, da alcune settimane, i collegamenti internet sono difficilissimi, in quel palazzo, fino a bloccarsi del tutto, in particolare la mattina e fino alle tre del pomeriggio. Bisogna incrementare il personale, cosa urgente. Va però adeguata anche la struttura di accesso ad internet perché così è impossibile andare avanti. La paradossale Situazione è stata evidenziata, in un documento, dai responsabili degli uffici della procura e del Tribunale. Anche il ministero della Giustizia ne è stato messo al corrente. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 22 maggio 2022) Stando a verifiche empiriche, con sette nuovi addetti (e relativi computer) all’ufficio del processo penale la rete telematica neldiva in tilt. Di nuovi addetti a quell’ufficio ce ne sono settanta. Così, da alcune settimane, isono difficilissimi, in quel palazzo, fino a bloccarsi del tutto, in particolare la mattina e fino alle tre del pomeriggio. Bisogna incrementare il personale, cosa urgente. Va però adeguata anche ladi accesso adperché così è impossibile andare avanti. Laè stata evidenziata, in un documento, dai responsabili degli uffici della procura e del. Anche il ministero della Giustizia ne è stato messo al corrente. L'articolo ...

