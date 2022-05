Spezia-Napoli, Giuntoli: “Rivoluzione? Non lo so, parleremo con i giocatori” (Di domenica 22 maggio 2022) “Dobbiamo provare a vincere anche oggi, perché vincere aiuta a vincere e dobbiamo fare il nostro meglio anche per i nostri tifosi”. Queste le parole del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima del match contro lo Spezia, valido per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022. “Ghoulam capitano? È una forma di ringraziamento, se lo merita, dopo sette anni con noi sono molto triste che vada via” ha detto ai microfoni di Dazn. “Per il prossimo anno – ha aggiunto – ci dobbiamo aspettare una squadra competitiva, come è stata sempre negli ultimi anni. Rivoluzione? Non lo so, è prematuro, dovremo incontrarci con i ragazzi e le loro agenzie e decidere il da farsi”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “Dobbiamo provare a vincere anche oggi, perché vincere aiuta a vincere e dobbiamo fare il nostro meglio anche per i nostri tifosi”. Queste le parole del ds del, Cristiano, prima del match contro lo, valido per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022. “Ghoulam capitano? È una forma di ringraziamento, se lo merita, dopo sette anni con noi sono molto triste che vada via” ha detto ai microfoni di Dazn. “Per il prossimo anno – ha aggiunto – ci dobbiamo aspettare una squadra competitiva, come è stata sempre negli ultimi anni.? Non lo so, è prematuro, dovremo incontrarci con i ragazzi e le loro agenzie e decidere il da farsi”. SportFace.

