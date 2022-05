Spezia-Napoli, caos tra le tifoserie e partita sospesa: la situazione (Di domenica 22 maggio 2022) Quella che doveva essere una partita tranquilla tra Spezia e Napoli si trasforma in un caos: match sospeso per 13 minuti Allo Stadio Armando Picco succede l’impensabile. Ultima giornata di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 22 maggio 2022) Quella che doveva essere unatranquilla trasi trasforma in un: match sospeso per 13 minuti Allo Stadio Armando Picco succede l’impensabile. Ultima giornata di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - SkySport : Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - claudioruss : una delle poche immagini degli scontri tra i tifosi di Napoli e Spezia #SpeziaNapoli - ottopagine : Lancio di oggetti e invasione di campo: Spezia - Napoli sospesa per 12 minuti #Napoli - fedecaccy : RT @NicolaRaiano: Le immagini non hanno mostrato i tafferugli tra i tifosi dello Spezia e quelli del Napoli. Ma diciamolo pure: ancora una… -