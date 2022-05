Scudetto Milan, Tardelli: “Vinto da chi l’ha meritato” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lo Scudetto lo ha Vinto chi l’ha meritato, il Milan ha fatto il miglior campionato. Insomma, chi vince è il più forte”. A dirlo all’Adnkronos è Marco Tardelli, parlando dello Scudetto. “E’ stato un campionato decisivo per il Milan, che non ha mai mollato – dice ancora Tardelli – poi l’Inter ha avuto un momento abbastanza brutto nel corso del campionato. Non è stata la partita del Bologna, il Milan è stato più costante”. E alla domanda su cosa vuole dire all’Inter, Tardelli taglia corto: “All’Inter non dico niente”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lolo hachi, ilha fatto il miglior campionato. Insomma, chi vince è il più forte”. A dirlo all’Adnkronos è Marco, parlando dello. “E’ stato un campionato decisivo per il, che non ha mai mollato – dice ancora– poi l’Inter ha avuto un momento abbastanza brutto nel corso del campionato. Non è stata la partita del Bologna, ilè stato più costante”. E alla domanda su cosa vuole dire all’Inter,taglia corto: “All’Inter non dico niente”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - M32175225 : RT @PianetaMilan: Il @acmilan è Campione d’Italia per la 19ª volta nella sua storia ???????????? Vittoria dello #Scudetto strameritata dai ragaz… - patbon1951 : RT @DAZN_IT: 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan' Ibr… -