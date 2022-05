Salvini: “L’Italia deve essere il Paese più bello del mondo” (Di domenica 22 maggio 2022) GENOVA – “L’Italia deve essere il Paese più bello del mondo, dove vivere, lavorare, studiare, fare l’amore, costruire il proprio futuro e la propria famiglia per le persone perbene. Abbiamo il dovere di essere seri, preparati, compatti, protagonisti e artefici del destino proprio e della propria comunità. Abbiamo il dovere di prendere per mano questo straordinario Paese e di riportarlo là dove i nostri nonni e i nostri genitori ce l’hanno lasciato con pazienza, lavoro e sorriso”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, che continua il viaggio d’ascolto del Paese per raccogliere idee, proposte e creare il programma da offrire a tutti gli italiani. Dopo Roma, il secondo appuntamento è fissato a Genova per lunedì 23 ... Leggi su lopinionista (Di domenica 22 maggio 2022) GENOVA – “ilpiùdel, dove vivere, lavorare, studiare, fare l’amore, costruire il proprio futuro e la propria famiglia per le persone perbene. Abbiamo il dovere diseri, preparati, compatti, protagonisti e artefici del destino proprio e della propria comunità. Abbiamo il dovere di prendere per mano questo straordinarioe di riportarlo là dove i nostri nonni e i nostri genitori ce l’hanno lasciato con pazienza, lavoro e sorriso”. Così il leader della Lega, Matteo, che continua il viaggio d’ascolto delper raccogliere idee, proposte e creare il programma da offrire a tutti gli italiani. Dopo Roma, il secondo appuntamento è fissato a Genova per lunedì 23 ...

