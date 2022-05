Restyling via Partenope, evitare lo scempio: le proposte delle Assise alle Istituzioni (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Confronto costruttivo e capacità di indicare strade alternative. Le Assise di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, durante il convegno promosso con la deputata di Leu Rina Valeria De Lorenzo – “A futura memoria, il progetto esecutivo di via Partenope: uno sguardo critico”- hanno tenuto fede alla parola data e non si sono limitate a criticare il progetto di Restyling di una strada monumentale che è da considerarsi patrimonio mondiale di architettura, storia e bellezza paesaggistica. Dall’incontro, a cui hanno partecipato oltre ai relatori gli architetti Giulio Pane, Garante dei beni culturali, e Francesco Bruno con l’ingegnere Raffaele Aragona, l’avvocato Francesco Iannello e l’avvocato Sergio Marotta, anche sociologi, architetti e storici, è emersa chiaramente la voglia di dare il proprio contributo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Confronto costruttivo e capacità di indicare strade alternative. Ledi Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, durante il convegno promosso con la deputata di Leu Rina Valeria De Lorenzo – “A futura memoria, il progetto esecutivo di via: uno sguardo critico”- hanno tenuto fede alla parola data e non si sono limitate a criticare il progetto didi una strada monumentale che è da considerarsi patrimonio mondiale di architettura, storia e bellezza paesaggistica. Dall’incontro, a cui hanno partecipato oltre ai relatori gli architetti Giulio Pane, Garante dei beni culturali, e Francesco Bruno con l’ingegnere Raffaele Aragona, l’avvocato Francesco Iannello e l’avvocato Sergio Marotta, anche sociologi, architetti e storici, è emersa chiaramente la voglia di dare il proprio contributo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Restyling via Partenope, evitare lo scempio: le #Proposte delle #Assise alle Istituzioni **… - oglioponews : Parco di Via Italia, grande operazione collettiva di Restyling - G_Valtolina : Via della Spiga 26, maxi restyling nel cuore del Quadrilatero: rinasce palazzo Pertusati - lillydessi : Bmw Serie 3: arriva il restyling, anche per la Touring - La Gazzetta dello Sport - TuttoSuMilano : Via della Spiga 26, maxi restyling nel cuore del Quadrilatero: rinasce palazzo Pertusati -