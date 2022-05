Obiettivo Severodonetsk, la spinta di Mosca per un'altra Mariupol dopo 3 mesi di difficoltà (Di domenica 22 maggio 2022) Severodonetsk è infatti l’ultima roccaforte ucraina nell’area di Luhansk, controllata per il 90% dai russi. Per loro conquistare la città vorrebbe significare molto, permettendogli di allargare il dominio sul territorio ucraino, estendendolo fino alle porte del Donbass Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 maggio 2022)è infatti l’ultima roccaforte ucraina nell’area di Luhansk, controllata per il 90% dai russi. Per loro conquistare la città vorrebbe significare molto, permettendogli di allargare il dominio sul territorio ucraino, estendendolo fino alle porte del Donbass

