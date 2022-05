Milan campione d’Italia | sconfitto nettamente il Sassuolo | è scudetto!

(Di domenica 22 maggio 2022)o festeggia lo scudetto.o è delusa alla fine di questa ultima giornata di campionato. Il capoluogo della Lombardia era l’ombelico del mondo calcistico italiano in questi novanta minuti finali che hanno chiuso ufficialmente la Serie A 2021/22. Il, l’Inter resta al secondo posto con una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia conquistate entrambe ai danni delle Juventus.o al centro del movimento del pallone italiano, quindi, con le due squadre meneghine che si sono spartite i titoli nazionali in questa lunga ed estenuante stagione. Nelle gare di questo pomeriggio hanno vintoentrambe, ma i rossoneri avevano due punti di vantaggio sulla compagine nerazzurra. È una vittoria meritata per Stefano Pioli che riporta lo ...

Advertising

AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - Eurosport_IT : ??? IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA! ??? I rossoneri di Stefano Pioli spazzano via il Sassuolo (3-0) e possono festeggi… - SkySport : ?? IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA ??? Battuto il Sassuolo 3-0 al 'Mapei Stadium' ? - kurnialexan_ : RT @AntoVitiello: ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - radriche : Campione d'Italia ?????? #Milan remporte son 19e titre de #SerieA #milanscudetto ?? ??????????????????? -

19.57d'Italia: 19° scudetto Stadio Mapei di Reggio Emilia: la festa scudetto è qui.d'Italia per la 19ma volta. Il capolavoro di Pioli diviene realtà con il netto 0 - 3 in ...Ild'Italia. La formazione di Pioli stravince 3 - 0 (doppietta di Giroud e gol di Kessie) sul campo del Sassuolo , non manca il match point all'ultima giornata al Mapei Stadium e chiude ...Il Milan è campione d'Italia, superato il Sassuolo al "Mapei Stadium". L'Inter vince con la Sampdoria ma non basta, lo scudetto è rossonero ...Il Milan è campione d’Italia. Al “Mapei Stadium” finisce 3-0 per i rossoneri che si aggiudicano lo Scudetto della stagione 2021-2022. All’Inter non basta la vittoria con la Samp per arrivare primi in ...