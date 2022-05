Il calcio è davvero nato in Inghilterra? No. E vi spieghiamo perché (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag – Il calcio è lo sport più seguito al mondo. Almeno una volta a settimana, milioni di appassionati si riuniscono e invadono stadi, pub o salotti per tifare la propria squadra del cuore. La maggioranza dei tifosi dirà che il giuoco del pallone è nato in Inghilterra e ricorderà in maniera esilarante il coro “It’s coming home” che gli hooligans intonavano con l’avvicinarsi della finale degli Europei 2022, tra la poi vincente Italia e la poi perdente squadra della Regina. Alla fine, la madrina del calcio, può vantare la vittoria di un solo mondiale, nel lontano 1966. E’ doveroso, quindi, fare un’analisi più dettagliata della storia del calcio. Leggi anche: Il calcio è tornato a casa. spieghiamolo a inglesi e semicolti del panem et ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag – Ilè lo sport più seguito al mondo. Almeno una volta a settimana, milioni di appassionati si riuniscono e invadono stadi, pub o salotti per tifare la propria squadra del cuore. La maggioranza dei tifosi dirà che il giuoco del pallone èine ricorderà in maniera esilarante il coro “It’s coming home” che gli hooligans intonavano con l’avvicinarsi della finale degli Europei 2022, tra la poi vincente Italia e la poi perdente squadra della Regina. Alla fine, la madrina del, può vantare la vittoria di un solo mondiale, nel lontano 1966. E’ doveroso, quindi, fare un’analisi più dettagliata della storia del. Leggi anche: Ilè tora casa.lo a inglesi e semicolti del panem et ...

Advertising

anperillo : Tra i vari sfottò che i tifosi del #Milan stanno facendo girare in rete questo è davvero forte. Premesso che… - GiovaQuez : Ma uno vicino a Silvio che gli voglia bene davvero e lo faccia desistere da certe dichiarazioni non c'è? Non è megl… - stewiis : E questi bambini avranno avuto 8 anni eh troppo piccoli per aver visto l'ultimo scudetto, l'amore così puro per il… - jacopo_1995 : RT @filippomricci: Guardiola ha vinto 10 campionati su 13. In Inghilterra, dove i rivali non mancano davvero, 4 su 6. È arrivato a 32 trofe… - sportli26181512 : Conference e Champions League, è tempo di finali: gli speciali su Sky: Manca davvero poco alle finali delle princip… -