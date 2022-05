Domenica In, lacrime in diretta per Mara Venier: 'Non me le dovete fare queste cose' (Di domenica 22 maggio 2022) Puntata a dir poco intensa quella di Domenica In in onda il 22 maggio. Mara Venier ha aperto le porte ad alcune celebrità, tra cui anche Mika. Ed è stato durante il momento dei saluti finali che è successo qualcosa che ha colto di sorpresa la conduttrice veneta. Tutto è cominciato quando la conduttrice ha tirato in ballo l'eventuale prossima edizione di questo programma, facendo capire che ancora non sa se ci sarà alla conduzione. Mika ha colto l'occasione al volo per accettare la proposta di Venier, ma le sue parole sono riuscite a smuovere il cuore della donna la quale si è messa a piangere! Mika in collegamento a Domenica In, il retroscena sull'Eurovision Subito dopo Gianluca Vacchi, Mara Venier ha dato spazio a Mika. Quest'ultimo non è potuto essere presente ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 22 maggio 2022) Puntata a dir poco intensa quella diIn in onda il 22 maggio.ha aperto le porte ad alcune celebrità, tra cui anche Mika. Ed è stato durante il momento dei saluti finali che è successo qualcosa che ha colto di sorpresa la conduttrice veneta. Tutto è cominciato quando la conduttrice ha tirato in ballo l'eventuale prossima edizione di questo programma, facendo capire che ancora non sa se ci sarà alla conduzione. Mika ha colto l'occasione al volo per accettare la proposta di, ma le sue parole sono riuscite a smuovere il cuore della donna la quale si è messa a piangere! Mika in collegamento aIn, il retroscena sull'Eurovision Subito dopo Gianluca Vacchi,ha dato spazio a Mika. Quest'ultimo non è potuto essere presente ...

