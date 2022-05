Coppia si toglie la vita: si indaga sulla loro appartenenza alla setta di Ramtha (Di domenica 22 maggio 2022) Una tragedia: attorno alle 20 di sabato a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì - Cesena, sono stati trovati senza vita due pensionati Paolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente ... Leggi su globalist (Di domenica 22 maggio 2022) Una tragedia: attorno alle 20 di sabato a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì - Cesena, sono stati trovati senzadue pensionati Paolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente ...

