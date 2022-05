Calciomercato Fiorentina: decisione presa su Torreira, niente riscatto (Di domenica 22 maggio 2022) per il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira ha giocato ieri contro la Juventus la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il riscatto. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera. L’ex Sampdoria tornerà quindi in Premier League all’Arsenal, con cui ha un contratto fino a giugno 2023. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) per il centrocampista dell’Arsenal Lucasha giocato ieri contro la Juventus la sua ultima partita con la maglia della. Il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera. L’ex Sampdoria tornerà quindi in Premier League all’Arsenal, con cui ha un contratto fino a giugno 2023. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

