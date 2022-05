Advertising

Browhy_ : @vDoodoooooo @gulagpressing @pansera_matteo @VlnN94 perché invece nel calcio vero, il giocatore più forte di sempre… - vDoodoooooo : @Browhy_ @gulagpressing @pansera_matteo @VlnN94 Se avessi guardato le prestazioni e non le statistiche (solo i goal… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Spezia-Napoli, la sblocca Politano: VIDEO – Spezia-Napoli, la s… - kicker_ITA : Spezia Calcio - SSC Neapel 0:1 Tor: Matteo Politano (4.) #NAP - matteo_bergomi_ : Il calcio è dei cammelli -

Il Sole 24 ORE

Una battuta anche sulla domenica calcistica da parte diSalvini, intervenuto alla scuola di formazione politica a Milano. 'Faccio gli auguri agli interisti perché sono vicini a un inevitabile trionfo...', scherza il leader della Lega, grande tifoso ...La Spezia " Il Napoli sblocca subito il risultato conPolitano. Il numero 21 azzurro che parte palla al piede dalla fascia destra e si presenta al ...in festa davanti al Picco Spezia, E' ... Calcio, Matteo Salvini: "Faccio gli auguri agli interisti perché sono vicini a un inevitabile trionfo..." - Il Sole 24 ORE L'attaccante azzurro ai microfoni di Dazn in occasione della partita contro lo Spezia: “Contenti per la Champions League” ...Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli ... "Perderemo sicuramente qualche giocatore importante, ma ne arriveranno altri. Il mercato è lungo, nel calcio non si può mai sapere cosa succede".