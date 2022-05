Calcio: Ibrahimovic, 'scudetto che sento tanto mio, ho fatto pilota e abbiamo vinto' (Di domenica 22 maggio 2022) Reggio Emilia, 22 mag. (Adnkronos) - "Questo è lo scudetto di cui sono più soddisfatto. Ho detto quando sono arrivato: 'prometto di portare il Milan a top e vinciamo lo scudetto. Siamo qui con questa squadra campione, non tanti ci credevano, abbiamo lavorato, creduto e sofferto e così niente è impossibile, ho sofferto troppo questo anno, lo sento tanto mio questo titolo". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic a Dazn dopo la vittoria dello scudetto del Milan. "Il primo giorno era un Milan, ora è un'altro Milan, ho fatto quello che ho sempre fatto. Ho fatto tutto per aiutare anche fuori dal campo, la squadra è stata molto disponibile, con grande voglia, tutti i giorni aspettavano un pilota che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Reggio Emilia, 22 mag. (Adnkronos) - "Questo è lodi cui sono più soddis. Ho detto quando sono arrivato: 'prometto di portare il Milan a top e vinciamo lo. Siamo qui con questa squadra campione, non tanti ci credevano,lavorato, creduto e sofferto e così niente è impossibile, ho sofferto troppo questo anno, lomio questo titolo". Lo ha detto Zlatana Dazn dopo la vittoria dellodel Milan. "Il primo giorno era un Milan, ora è un'altro Milan, hoquello che ho sempre. Hotutto per aiutare anche fuori dal campo, la squadra è stata molto disponibile, con grande voglia, tutti i giorni aspettavano unche ...

