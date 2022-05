Vaiolo delle scimmie, dalla sauna al pride: ecco i due grandi eventi che hanno diffuso il contagio in tutta Europa (Di sabato 21 maggio 2022) Sono stati i due i focolai in Europa, uno a Madrid e l'altro a Gran Canaria, ad avere fatto da detonatore del contagio del Vaiolo delle scimmie. Questo spiega la rapidità della diffusione... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 21 maggio 2022) Sono stati i due i focolai in, uno a Madrid e l'altro a Gran Canaria, ad avere fatto da detonatore deldel. Questo spiega la rapidità della diffusione...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Corriere : Vaiolo delle scimmie, Nicastri (Spallanzani): Applicati gli stessi protocolli del Covid - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - StefanoTardugno : RT @barbarab1974: Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Chi non ha fatto il vaccino è a rischio' ??????????quindi ? -