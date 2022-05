Suicidio in centro a Venezia: si spara davanti a un negozio (Di sabato 21 maggio 2022) Una domenica di vero e proprio dramma quella che stanno vivendo i cittadini di Venezia e i turisti che questo pomeriggio hanno assistito alla morte di un italiano che si è tolto la vita pochi minuti fa. Tutti i media veneti stanno raccontando la notizia ma poco ancora si sa di questa drammatica vicenda. Un Suicidio davanti ai passanti e ai turisti e ce ne erano davvero tantissimi questo pomeriggio a pochi passi da piazza San Marco a Venezia. Mai avrebbero pensato di dover assistere a una tragica morte. Sotto shock tutte le persone che hanno assistito alla scena. Non tutti hanno capito subito quello che era successo, vedendo l’uomo accasciarsi al suolo. Suicidio in centro a Venezia: le ultime notizie Una scena agghiacciante successa oggi pomeriggio, 21 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022) Una domenica di vero e proprio dramma quella che stanno vivendo i cittadini die i turisti che questo pomeriggio hanno assistito alla morte di un italiano che si è tolto la vita pochi minuti fa. Tutti i media veneti stanno raccontando la notizia ma poco ancora si sa di questa drammatica vicenda. Unai passanti e ai turisti e ce ne erano davvero tantissimi questo pomeriggio a pochi passi da piazza San Marco a. Mai avrebbero pensato di dover assistere a una tragica morte. Sotto shock tutte le persone che hanno assistito alla scena. Non tutti hanno capito subito quello che era successo, vedendo l’uomo accasciarsi al suolo.in: le ultime notizie Una scena agghiacciante successa oggi pomeriggio, 21 ...

