Pulisic Juve | occasione oltremanica | l’attaccante chiede la cessione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 maggio 2022)dal Chelsea:statunitense ha chiesto laai Blues. Ecco la situazione Latorna a pensare a, esterno del Chelsea che ha chiesto la. A riportarlo è The Guardian, secondo cui l’americano sarebbe scontento del fatto che Tuchel non gli garantisca un posto da titolare in squadra. Da qui la richiesta dell’entourage diai Blues di valutare ogni possibili offerta. Lapotrebbe pensarci seriamente come sostituto di Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24.