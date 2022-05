Mosca vuole scambiare l'oligarca Medvedchuk con i prigionieri dell'Azovstal (Di sabato 21 maggio 2022) Mosca sta studiando la possibilità di scambiare l'oligarca ucraino filorusso Viktor Medvedchuk, sotto custodia dell'intelligence di Kiev da oltre un mese, con i militari del reggimento Azov, usciti nei giorni scorsi dall'... Leggi su today (Di sabato 21 maggio 2022)sta studiando la possibilità dil'ucraino filorusso Viktor, sotto custodia'intelligence di Kiev da oltre un mese, con i militari del reggimento Azov, usciti nei giorni scorsi dall'...

Advertising

LiaQuartapelle : 40k disoccupati, rischio di distruzione degli impianti industriali. I proprietari di #Azovstal intervistati da… - italialcentro : RT @ultimenotizie: 'Ci sono cose che non possiamo ottenere se non al tavolo dei #negoziati. Vogliamo che tutto torni (a com'era)' ma 'la #R… - sysmedia68 : RT @LiaQuartapelle: 40k disoccupati, rischio di distruzione degli impianti industriali. I proprietari di #Azovstal intervistati da @federic… - MauroV1968 : @giulianol Sì, darebbe un risultato differente, se non manipolato da Mosca, soprattutto in Crimea. E io non ho null… - Clarembaldo : RT @ultimenotizie: 'Ci sono cose che non possiamo ottenere se non al tavolo dei #negoziati. Vogliamo che tutto torni (a com'era)' ma 'la #R… -