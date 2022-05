Mariupol, cade il Battaglione Azov. Il comandante portato via dai russi (Di sabato 21 maggio 2022) . il presidente Zelensky parla di trattative per scambio di soldati L’ultima resistenza del Battaglione Azov asserragliato nell’acciaieria Azovstal di Mariupol è caduta. I pochi militari rimasti si sono arresi alle forze russe. Dopo 86 giorni, il ministro della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu, ha annunciato “la fine dell’operazione e la completa liberazione della fonderia”. Ad arrendersi sono stati in totale 2.439 combattenti ucraini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko, è stato portato via «con un veicolo blindato speciale». La destinazione sarebbe i territori controllati dalla russia «perché i residenti lo odiavano e volevano ucciderlo per le numerose atrocità ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 maggio 2022) . il presidente Zelensky parla di trattative per scambio di soldati L’ultima resistenza delasserragliato nell’acciaieriastal diè caduta. I pochi militari rimasti si sono arresi alle forze russe. Dopo 86 giorni, il ministro della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu, ha annunciato “la fine dell’operazione e la completa liberazione della fonderia”. Ad arrendersi sono stati in totale 2.439 combattenti ucraini. Secondo quanto ridal Corriere della Sera, ildel reggimento, Denis Prokopenko, è statovia «con un veicolo blindato speciale». La destinazione sarebbe i territori controllati dallaa «perché i residenti lo odiavano e volevano ucciderlo per le numerose atrocità ...

