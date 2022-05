La metà degli italiani non sa che ci sono i referendum. E il quorum è un miraggio (Di sabato 21 maggio 2022) Il dibattito sul voto del 12 giugno in cui gli italiani sono chiamati a scegliere nei referendum sulla giustizia non riesce a imporsi nell'opionione pubblica. A fornire numeri preoccupanti è Nando Pagnoncelli che ha presentato un sondaggio ad hoc sabato 21 maggio. Un dato su tutti: la metà degli italiani (56 per cento) sa che il referendum. Il sondaggista spiega i risultati della rilevazione a Corriere della sera e porta come il 54% degli intervistati giudichi importante il voto (non è così per il 27%) e sono soprattutto gli elettori del centrodestra ad attribuire importanza alla possibilità di cambiare alcuni aspetti della giustizia. I sostenitori più agguerriti vengono da Forza Italia e Lega. Il raggiungimento del ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Il dibattito sul voto del 12 giugno in cui glichiamati a scegliere neisulla giustizia non riesce a imporsi nell'opionione pubblica. A fornire numeri preoccupanti è Nando Pagnoncelli che ha presentato un sondaggio ad hoc sabato 21 maggio. Un dato su tutti: la(56 per cento) sa che il. Il sondaggista spiega i risultati della rilevazione a Corriere della sera e porta come il 54%intervistati giudichi importante il voto (non è così per il 27%) esoprattutto gli elettori del centrodestra ad attribuire importanza alla possibilità di cambiare alcuni aspetti della giustizia. I sostenitori più agguerriti vengono da Forza Italia e Lega. Il raggiungimento del ...

Advertising

carloemme50 : @RitaCarmen52 @valvolo81 Mi pare sia stato abolito all’inizio degli anni 80. Io lo feci alle elementari quindi erav… - ZaffaranaF : RT @cugusi1952: Se in Italia abbiamo quasi della metà degli studenti poco preparati o non preparati la colpa di chi è : degli studenti ,de… - crypicciau17 : RT @Ele58423935: a me quello che fa rabbia é che la metà del tempo vengono qui sopra a prenderci per il culo negando anche l'evidenza dei f… - tempoweb : La metà degli italiani non sa che che ci sono i #referendum. E il #quorum per ora è un miraggio #sondaggio… - lupazzottu : RT @Cavalodiritorno: Abbiamo fatto alleanza con la #Lega, alla fine la lega si è ripulita e noi abbiamo dimezzato i voti,abbiamo fatto alle… -