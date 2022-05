Kerber | un nuovo inizio | sua la ' maratona' di Strasburgo

(Di sabato 21 maggio 2022) Dopo sei anni, Angeliqueè tornata a vincere un torneo sulla terra battuta. Dopo il trionfo a Stoccarda nel 2016, non era più arrivata nemmeno in finale fino al torneo didi questa ...

ha fatto valere l'esperienza nelle grandi finali e ha disegnato una palla corta per ... E al secondo, ha stampato il passante che vale un trionfo destinato a restare nella memoria come un...Nella parte finale di giornata c'è gioia anche per Angelique, che con modalità ... Ecco ilsport dell'ex numero uno Wta Roma - Devastante Swiatek: 28° successo consecutivo, titolo e lacrimeKerber, tre volte campionessa Slam ... ha stampato il passante che vale un trionfo destinato a restare nella memoria come un nuovo inizio.Match d’intensità straordinaria durato tre ore e 16 minuti di grande spettacolo. Angelique Kerber batte dopo tre tiebreak Kaja Juvan, e vince il WTA 250 di Strasburgo col punteggi di 7-6(5) 6-7(0) 7-6 ...