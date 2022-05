Incidente sulla Napoli-Canosa tra Grottaminarda e Vallata | coinvolti un’auto ed un mezzo pesante

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Poco dopo le 6 di questa mattinaautostrada A16nel tratto compreso train direzioneè avvenuto unche ha vistouna autovettura e un, secondo quanto rende noto Autostrade. Sul luogo dell’sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e non si registrano problemi per il traffico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.