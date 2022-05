(Di sabato 21 maggio 2022) Moiseè uno dei giocatori più criticati in questa stagione, con il rendimento davvero deludente e dunque è pronto per. La Juventus ha avuto tantissimi problemi in attacco in questa stagione, in particolar modo perché non c’è stato nessun giocatore in grado di sostituire Cristiano Ronaldo, indubbiamente una cessione che avrebbe creato problemi a chiunque, con Moiseche però non è stato assolutamente in grado di rispettare le attese della vigilia, anche perché lui conosceva molto bene l’ambiente Juve ed è stato assolutamente ilbuco nell’acqua della stagione. MoiseJuventus (Ansa Foto)Non è assolutamente semplice entrare all’interno di una squadra a pochi giorni prima dell’inizio del campionato, e diventa ancora più complicato nel momento in cui si deve sostituire il ...

Advertising

zazoomblog : Agnelli sistema la difesa: pronto un colpo incredibile i tifosi sognano - #Agnelli #sistema #difesa: #pronto… - zazoomblog : Agnelli sistema la difesa: pronto un colpo incredibile i tifosi sognano - #Agnelli #sistema #difesa: #pronto - infoitsport : Calciomercato Roma, chiamata a Dybala: i tifosi sognano - infoitsport : Il Benevento vince, i commenti da Napoli: i tifosi sognano un bellissimo scenario - tvoggi : DJURIC ALL’ATTACCO PER UNA GIOIA DOPPIA Domenica compirà 32 anni e vorrebbe regalarsi ciò che da tempo sognano tutt… -

Juve Dipendenza

Nonperché ci sono io in panchina ma perché vedono quelle giocate lì. Fanno la differenza ... VINCERE A NAPOLI - 'Ise sono venuti di più allo stadio è merito dei ragazzi e dell'affetto ...In attesa della serie A e dei provvedimenti per consentire a migliaia di persone eche non ... Salerno e la Salernitanala serie A, la città si prepara alla sfida che potrebbe garantire ... I tifosi sognano in grande: l’addio di Kean apre le porte a un campione Moise Kean è uno dei giocatori più criticati in questa stagione, con il rendimento davvero deludente e dunque è pronto per l’addio. La Juventus ha avuto tantissimi problemi in attacco in questa ...Manca sempre meno alla finale di Conference League che deciderà in un modo o nell'altro le sorti dei due club, con i tifosi giallorossi che sognano. E’ tutto pronto a Tirana per ospitare la finale di ...