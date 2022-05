Ghali | “Ho conosciuto un ragazzo tunisino | talentuoso e povero L’ho invitato a collaborare ma è scappato… Ne parlo in una canzone”

(Di sabato 21 maggio 2022) La premessa è doverosa: “Sensazione Ultra” è il miglior album di. Produzione ottima, canzoni che rispecchiamo un po’ l’animo del Paese (si parla di bullismo, il razzismo, l’ambientalismo e ripartenza), musica che spazia dall’hip hop al pop ma con un linguaggio nuovo, al di là delle quattro lingue usate dall’artista stesso: italiano, arabo, inglese e francese. Ascoltare i dodici brani inediti di “Sensazione Ultra” è una goduria. “Come si dice in inglese ‘I embraced myself’, ho accolto me stesso. In questo disco ho avuto la possibilità di affilare lo stile, il mio gusto personale e anche il suono”, ha raccontatodurante un incontro per parlare del disco. La mossa vincente è stata aprirsi il più possibile – nelle vesti di direttore creativo, assieme al fidato Dj Dev – ad altri produttori, come ad esempio Merk & Kremont, ma anche inserendo ...

