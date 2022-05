Fognini-Popyrin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Fabio Fognini affronterà Alexei Popyrin in occasione del primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Prestigioso appuntamento in quel di Parigi per il ligure, il quale vorrà ben figurare al debutto sullo Slam di scena sulla terra rossa francese; dopo le buone prestazioni agli Internazionali BNL di Roma, con tanto di semifinale in doppio, l’estroso atleta di Arma di Taggia ci terrà a ben figurare anche nel contesto parigino. Popyrin è un avversario generalmente ostico, in quanto dotato di un ottimo servizio e di un dritto spesso letale, sebbene il rosso non si addica al meglio alle sue caratteristiche. Fognini, per la maggiore abitudine alla superficie e per il bagaglio tecnico assolutamente più ampio, risulta favorito nei confronti di ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Fabioaffronterà Alexeiin occasione del primo turno del tabellone principale del. Prestigioso appuntamento in quel di Parigi per il ligure, il quale vorrà ben figurare al debutto sullo Slam di scena sulla terra rossa francese; dopo le buone prestazioni agli Internazionali BNL di Roma, con tanto di semifinale in doppio, l’estroso atleta di Arma di Taggia ci terrà a ben figurare anche nel contesto parigino.è un avversario generalmente ostico, in quanto dotato di un ottimo servizio e di un dritto spesso letale, sebbene il rosso non si addica al meglio alle sue caratteristiche., per la maggiore abitudine alla superficie e per il bagaglio tecnico assolutamente più ampio, risulta favorito nei confronti di ...

